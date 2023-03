Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sebastian Borger steht weiter an der Spitze des CDU-Kreisverbandes Kusel. Der Vorstand ist nun jünger und weiblicher. Nicht mehr angetreten zur Wahl der Stellvertreter war Xaver Jung.

Mit 40 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme wurde der 33-jährige Jurist Sebastian Borger in einer Mitgliederversammlung in Blaubach am Mittwochabend als Kreisvorsitzender bestätigt.