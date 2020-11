Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen pendeln sich auf einem sehr hohen Niveau ein.

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 31 neue Fälle, davon 19 aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, neun aus Lauterecken-Wolfstein und drei aus Kusel-Altenglan. Kusel ist mit einem Inzidenzwert von 250,6 wieder die Kommune in Rheinland-Pfalz mit den meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aktuell sind 376 Personen aus dem Landkreis an Covid-19 erkrankt.

Im Westpfalz-Klinikum spiegeln sich die steigenden Infektionszahlen auch wider. In Kusel gibt es 19 Corona-Patienten auf der Isolierstation und zwei auf der Intensivstation. Der Standort Kaiserslautern meldet 30 Patienten auf der Isolierstation und 16 auf der Intensivstation.

Weniger geplante OPs

Nach Angaben von Klinik-Sprecherin Hanna-Maria Weills bewertet eine Corona-Task-Force das Vorgehen ständig neu. So würden bereits seit dem 23. Oktober in Kaiserslautern alle nicht medizinisch notwendigen geplanten Behandlungen verschoben. „Am Standort Kusel nehmen wir seit dem 11. November nicht notwendige Elektivbehandlungen nur noch reduziert vor“, sagt die Sprecherin.

Dadurch sei man in der Lage, das Pflegepersonal dort einzusetzen, wo es gerade am meisten gebraucht werde. Das sei kein leichtes Unterfangen und setze seitens des Pflegepersonals viel Flexibilität und Einsatzbereitschaft voraus.