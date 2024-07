Einen Blick hinter die Kulissen der Wurst- und Fleischverarbeitung warfen am Mittwoch mehr als 20 RHEINPFALZ-Leser am Hauptstandort der Peter Braun Fleisch & Wurst GmbH in Konken. Geschäftsführer Lukas Braun legte in knapp 90 Minuten die Arbeitsschritte anschaulich dar, erklärte zum Beispiel, wieso es für die Wurstherstellung Eis braucht.

Hygiene muss sein. Bevor die Führung durch die Traditionsmetzgerei auf der Konker Erlenhöhe losgeht, müssen deshalb alle Teilnehmer der RHEINPFALZ-Ferienaktion in Overalls schlüpfen,