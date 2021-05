Ab sofort können sich ländliche Regionen um eine Förderung im Leader-Programm der Europäischen Region (EU) für den Zeitraum 2023 bis 2027 bewerben. Mit Leader will die EU ländliche Regionen entwickeln.

Dabei entscheidend ist, dass die Initiativen und Ideen von den Bürgern aus der Region kommen. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal, die um die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Landstuhl erweitert wird, will sich um eine erneute Förderung bewerben, wie sie am Mittwoch in einer Pressemitteilung ankündigt. Die LAG wird zur Bewerbung eine „lokale integrierte Entwicklungsstrategie“ erstellen und Anfang 2022 beim Wirtschaftsministerium einreichen. Eine breite Beteiligung aus der Bevölkerung ist erwünscht.

Am 24. Juni gibt es eine digitale Auftaktveranstaltung. Schon hierbei können Bürger ihre Ideen zu verschiedenen Bereichen wie Innenentwicklung oder Tourismus äußern. In den darauffolgenden Wochen können sich alle Interessierten an einem Online-Fragebogen zu den Entwicklungsmöglichkeiten der Region Westrich-Glantal beteiligen. Die Ergebnisse werden mit regionalen Experten vertieft. Im Herbst sollen die Inhalte und Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Infos im Netz gibt es hier