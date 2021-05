Anderen mit seinen fantasievollen Holzfiguren eine Freude bereiten. Das ist das Anliegen von Klaus Weber, der in Breitenbach lebt und wirkt. Offensichtlich gefallen die ungewöhnlichen Kunstwerke am im Zauberwald aber nicht jedem. Denn einige von ihnen wurden zerstört. Am 1. Mai, vermutet Ortsbürgermeister Johannes Roth.

Seit er in Vorruhestand ist, hat der Hobbykünstler Klaus Weber aus Wurzeln, Ästen und Holzstücken rund 50 Skulpturen gefertigt. Die Materialien entdeckt er meist zufällig im Breitenbacher Wald. Zu Hause reinigt und bearbeitet er die Fundstücke und bemalt sie. Einige hat Weber in ihre alte Heimat, den Wald, zurückgebracht. An exponierten Plätzen sind sie dort nun zu finden. Andere haben in Absprache mit Ortsbürgermeister Johannes Roth Standorte im Dorf erhalten.

Doch nun wurden vier der lustigen Waldgesellen umgeworfen, mutwillig zerstört. Roth geht davon aus, dass es sich bei den Verursachern um „Leute handelt, die am Maifeiertag in unserem Wald unterwegs waren“. Näheres wisse er jedoch nicht.

„Ehrenamtliche Engagement mit Füßen getreten“

Auf eine Anzeige hat Roth verzichtet. „Das würde nicht viel bringen“, glaubt er. Froh ist er, dass sich Klaus Weber bereiterklärt hat, die Holzfiguren zu reparieren und wieder herzurichten; obwohl erst im Januar drei gar gestohlen worden waren. Ob dieses „materiellen und vor allem ideellen Schadens“ zeigt sich der Ortsbürgermeister sehr enttäuscht und verärgert zugleich: „Hier wird ehrenamtliches Engagement durch Vandalismus mit Füßen getreten.“ Da investiere jemand seine Zeit und seine Arbeitskraft zum Wohle der Gemeinde, schaffe kleine Kunstwerke „und andere machen sie einfach kaputt“. Roth wünscht sich, dass „solche Projekte und alle, die dahinter stehen, künftig mehr Anerkennung und Respekt erfahren“.

Info

Wer sachdienliche Hinweise zu den zerstörten Holzfiguren geben kann, erreicht Ortsbürgermeister Johannes Roth unter der Handynummer 0170 3898389.