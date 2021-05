An zwei Autos, die zum Verschrotten hinterm Autohaus in der Saarbrücker Straße in Lauterecken standen, wurden am Pfingstwochenende die Katalysatoren ausgebaut. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hätten wohl die Autos mit einem Wagenheber hochgebockt, heißt es in der Mitteilung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden unter 06382 9110.