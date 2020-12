Während vielerorts die Weihnachtsmusiken wegen der Corona-Pandemie abgesagt sind, werden in Lauterecken an Heiligabend ab 10 Uhr weihnachtliche Melodien vom Balkon des Veldenzschlosses erklingen. Rund eine Stunde lang unterhält Günter Hartmann aus Odernheim mit seinem Weihnachtsprogramm. Die gängigen Coronaregeln seien einzuhalten, erinnert der Stadtbeigeordnete Heinrich Schreck. So diene das kleine Konzert einzig dem Zuhören mit Abstand.