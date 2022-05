Der öffentliche Personennahverkehr sowie der Schülertransport ist ab dem 16. Mai in der Gemeinde Reichweiler stark eingeschränkt. Das teilte die DB Regio Bus Mitte mit. Grund dafür ist eine Vollsperrung im Bereich der Abzweigung Schwarzerden-Reichweiler. Die Gemeinde ist in dieser Zeit nur über die Umleitung Freisen über die Autobahn A62 zu erreichen. Vor allem die Hin- sowie die Rückfahrten der Buslinie 292 in Richtung Freisen und Kusel sind betroffen. Neben Fahrzeiten, die geändert werden, können auch einzelne Haltestellen auf den Strecken entfallen. Außerdem kann es zu Verspätungen kommen. Weitere Informationen zu den geänderten Fahrplänen gibt es im Kundencenter der DB Regio Bus unter der Telefonnummer 06381 6089440 oder auf Aushängen an den betroffenen Haltestellen.