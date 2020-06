Am Wochenende ist die Polizeiinspektion Lauterecken immer wieder über Ruhestörungen informiert worden. In den überwiegenden Fällen hatten sich Personen zu den unterschiedlichsten Anlässen getroffen und dabei Musik über Lautsprecher gehört. Wie die Polizei mitteilt, sei die Musik meistens nach der Ansprache durch die Streife ausgeschaltet oder auf Zimmerlautstärke reduziert worden.

Einer 55-jährigen Frau, die Mitten in der Nacht zum Samstag mit ihrem Radio auf der Glanbrücke ganz in der Nähe der Polizeidienststelle stand, nahmen die Beamten jedoch ihr Gerät ab. Sie habe es direkt nach der Ansprache der Streife wieder in voller Lautstärke aufgedreht. Da griffen die Polizisten durch.

Die Polizei informiert, dass sie Mitteilung zu den Ruhestörungen an die Verbandsgemeindeverwaltung macht. Die entscheide dann, ob ein Bußgeld verhängt werde.