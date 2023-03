Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anderthalb Tonnen Gebäck warten in Stefan Herrmanns Lager auf einen Abnehmer. Normalerweise verkauft er die Mandelkugeln auf Messen und Märkten. Die sind aber seit März abgesagt und werden lange nicht wieder stattfinden. Deshalb sucht Herrmann nun nach weiteren Standbeinen. Wohnmobilvermietungen hat er als eines ausgemacht.

Schoko, Espresso, Orange, Amarena Kirsch und 16 weitere Varianten – bei Stefan Herrmann gibt’s Mandelgebäck in verschiedenen Sorten und in großen Mengen. In seiner Manufaktur „EdelHerrmann“