Ohne Aussprache befürwortete der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Änderung des Flächennutzungsplanes in Kusel-Diedelkopf. Damit soll ein Campingplatz in Nachbarschaft zum Bade- und Freizeitpark Kusel ermöglicht werden. Weiter sprach sich das Gremium dafür aus, die WAT-Ingenieurgesellschaft Karlsruhe mit dem Vergabeverfahren für die Zusammenführung der Flächennutzungspläne der ehemaligen VG Kusel und Altenglan zu beauftragen. Für die Planungsleistungen werden die Kosten auf mehr 400 000 Euro geschätzt. Zudem unterstützte der Ausschuss die Beteiligung der VG an dem Projekt „Gemeindeschwester plus“. Auf den Landkreis und die drei VGn entfallen dabei jeweils 20.000 Euro.