Städtische Mitarbeiter haben die Polizei über Farbschmierereien am Wasserhochbehälter verständigt. Das Gebäude am Feldwirtschaftsweg in der Verlängerung des Mühlackerweges neben dem Funkmast war auf allen Seiten mit Buchstaben-Gebilden verunstaltet. Auch auf dem geteerten Weg waren Buchstaben zu finden. Ob ein Plastikkorb mit altem Porzellan ebenfalls von den Schmierfinken zurückgelassen wurde, ist noch offen.