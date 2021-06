Die Auftaktwanderung durch das Remigiusland mit Petra Rübel beginnt am Mittwoch, 7. Juli, um 13 Uhr am Parkplatz Remigiusberg. Für den Rundwanderweg von etwa zehn Kilometern sind gutes Schuhwerk, angemessene Kleidung und Rucksackverpflegung mitzubringen. Die Teilnahme kostet vier Euro. Eine Anmeldung bei der Burgverwaltung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06381 8429 oder per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de.