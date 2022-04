In einem ungünstigen Moment ging am Dienstag das Auto eines 59-Jährigen kaputt. Wie die Lauterecker Polizei mitteilte, war der 59-Jährige mit seinem Citroën in der Hauptstraße unterwegs. Gerade als er über einen Bahnübergang fuhr, brach die Vorderachse des Autos. Die Bahnlinie musste kurze Zeit gesperrt werden. Dank der Hilfe einiger Passanten konnte das Auto vom Bahnübergang geschoben werden. Der Citroën wurde abgeschleppt.