Aufregung im Stadtzentrum am Samstagabend gegen 19.10 Uhr. Zunächst entblößten sich zwei sichtlich alkoholisierte Herren mehrfach und urinierten in der Öffentlichkeit. Zudem streckte einer der Männer sein blankes Hinterteil in Richtung der nahgelegenen Polizeidienststelle. Das Verhalten konnte von mehreren Passanten, die bei schönem Wetter unterwegs waren, wahrgenommen werden. Eine 42-jährige Dame, die das ungebührliche Verhalten zur Anzeige bringen wollte, wurde zunächst massiv beleidigt und anschließend sogar von einem Beschuldigten körperlich angegangen und leicht verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife musste den Passanten zur Hilfe eilen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen kommen nun auf die zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren zu. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führte bei dem jüngeren Mann zu einem Ergebnis von mehr als zwei Promille. Der andere Herr verweigerte jegliche Kooperation.