Die Volksbank Lauterecken schlägt für ihre Vertreterversammlung eine Dividende von drei Prozent vor. Wie im März bereits veröffentlicht, schließt die Bank das Jahr 2021 mit einem Bilanzgewinn über 509.000 Euro ab. Im Jahr davor waren es 507.000 Euro. Die Bilanzsumme liegt bei 289 Millionen Euro (Vorjahr 277). Die Bank hat 47 Mitarbeiter und neben dem Hauptsitz Filialen in Offenbach-Hundheim, Wolfstein, Becherbach, Olsbrücken und Otterbach. Außerdem stehen in St. Julian und Sien Geldautomaten. Die Vertreterversammlung findet am 22. Juli im Casino von KOB in Wolfstein statt.