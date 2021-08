Die Kreisverwaltung hat am Wochenende vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – je zwei am Samstag und am Sonntag. Drei davon in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, eine im Oberen Glantal. 24 Fälle werden aktuell als aktiv geführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 20,2 unter Berücksichtigung der im Landkreis lebenden US-Militärangehörigen. Laut Zahlen des Landesuntersuchungsamt vom Sonntag liegt die Inzidenz für die Unter-20-Jährigen bei 41,1, für die 20- bis 59-Jährigen bei 20,0 und für die Über-60-Jährigen bei 13,0.