Der Kreisverwaltung sind am vergangenen Wochenende vier neue Corona-Fälle gemeldet worden. Demnach haben sich in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und der Verbandsgemeinde Oberes Glantal jeweils zwei Personen mit dem Virus infiziert. Damit erhöht sich die Anzahl der Menschen im Landkreis, die sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie infiziert haben, auf insgesamt 150. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich aktuell 14 Menschen in Quarantäne. Wie die Behörde weiter mitteilt, sind am Montag keine neuen Fälle gemeldet worden.