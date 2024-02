Beständigkeit ist nicht gerade das Wort, das auf das Wetter in den kommenden Tagen zutrifft. Viele Wolken drängen die Sonne zum Wochenende hin in den Hintergrund. Hin und wieder kann es auch nass werden

Die Hochdruckbrücke über Mitteleuropa wird nach und nach abgebaut. In den kommenden Tagen ziehen deshalb kleinere Störungsgebiete eines kräftigen Tiefs über den Britischen Inseln über uns hinweg. Mit südlicher bis südwestlicher Luftströmung gelangt dabei weiterhin zu milde Luft in unsere Region. Ein richtiger Wintereinbruch sollte uns aber weiterhin erspart bleiben.

Vorhersage

Donnerstag: Von einem meist nur leicht bewölkten Himmel scheint für längere Zeit die Sonne. Dabei bleibt es trocken. Nach frischem Start in den Tag wird es bis zum Nachmittag wieder zu mild für die Jahreszeit. Der Wind kann über Mittag böig auffrischen. In der Nacht auf Freitag ziehen von Westen her dichte Wolken über die Region hinweg – größere Niederschläge wird es allerdings nicht geben.

Freitag: Die Wolken halten sich zunächst hartnäckig. Erst im Laufe des Nachmittags reißt der Himmel etwas auf und macht der Sonne Platz. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag um einige Grad zurück. Der Wind frischt gelegentlich böig auf.

Samstag: Zum Start ins Wochenende wechseln sich dichte Wolken und einige Aufheiterungen ab. Hin und wieder fällt etwas Regen. Es bleibt ziemlich mild. Der Wind flaut insgesamt ab.

Sonntag: Abgesehen von einigen Auflockerungen mit etwas Sonne dominieren die Wolken. Am Abend und in der Nacht auf Montag kann es stellenweise regnen. Tagsüber wird es oft wieder angenehm mild.

Weiterer Trend

Am Montag wird es bei einer Mischung aus Sonne und Wolken relativ mild.

Am Dienstag und Mittwoch dominieren voraussichtlich die Wolken und es fällt gelegentlich Regen und die Luft kühlt vorübergehend ab.