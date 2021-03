Die Verwaltungsstandorte in Lauterecken und Wolfstein sind vom 29. März bis 1. April geschlossen. Grund sind Arbeiten am Computersystem. Eine Ausnahme gibt es allerdings.

Einzig das Standesamt ist am 29. März und am 1. April zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit können Sterbefälle beurkundet oder Bestattungsgenehmigungen beantragt werden, teilte die Verwaltung mit. Allerdings müssen vorab Termine vereinbart werden unter der Telefonnummer 06382/791312 oder per E-Mail an standesamt@vg-lw.de. Ansonsten ist die Verwaltung an beiden Standorten geschlossen. Wegen der Arbeiten am Computersystem ist die Verwaltung bis einschließlich 3. April weder telefonisch noch per Fax noch per E-Mail zu erreichen.