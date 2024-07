Am Dienstagnachmittag kam es auf der B420 zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Frau, die mit ihrem Renault in Richtung Lauterecken unterwegs war, erkannte laut Polizei zu spät, dass ein vorausfahrender Opelfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach dem unvermeidlichen Aufprall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Neben den beiden Fahrern wurde die Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Medizinische Versorgung an der Unfallstelle sei jedoch nicht erforderlich gewesen, berichtet die Polizei.