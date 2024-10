Ab Montag, 21. Oktober, wird in der Lauterecker Ortsdurchfahrt die Fahrbahn zwischen den Einmündungen B270 und Wälderbusch aus Sicherheitsgründen „partiell eingeengt“, teilt der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mit. In diesem Zeitraum finden im Zuge des geplanten Ausbaus der K39 (Lautertalstraße, Cronenberger Straße) Baugrunduntersuchungen statt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund zwei Wochen, so der LBM.