In Lauterecken ist die Kfz-Zulassungsstelle künftig an Samstagen nicht mehr geöffnet. Das Angebot sei zu wenig genutzt worden.

Seit November 2018 hatten Bürger der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die Möglichkeit, Kfz-Zulassungen und Meldeangelegenheiten neben den regulären Öffnungszeiten unter der Woche auch am jeweils ersten Samstag des Monats zu erledigen. Damit ist nun Schluss. Grund: das Kosten- Nutzen-Verhältnis. Für die Öffnung an diesen Samstagen hätten stets drei Mitarbeiter vor Ort sein müssen, was mit hohen Heiz-, Strom- und Personalkosten verbunden war. Zugleich aber sei das Angebot von den Bürgern nur bedingt genutzt worden, verlautete die Verwaltung. Daher würden die Samstagsdienste ab sofort eingestellt.

Nur fünf bis sechs Bürger

Yannik Wendel von der Zulassungsstelle teilt auf Nachfrage mit, dass unter der Woche normalerweise etwa 20 Leute am Tag die Verbandsgemeindeverwaltung aufsuchten. Dagegen seien an Samstagen normalerweise nur fünf oder sechs Bürger gekommen. „Wenn es acht waren, dann war das schon sehr viel“, sagt Wendel.

Die bisherigen Öffnungszeiten gelten weiterhin und sind im Internet unter www.vg-lw.de einsehbar. Wer unter der Woche keine Zeit findet vorbeizukommen, kann einen alternativen Termin erhalten. Die Verbandsgemeinde bittet, sich dann mit der jeweiligen Stelle in Verbindung zu setzen.

Deutlicher Rückgang

Im Jahr 2020 gab es im Kreis Kusel rund 28.000 Zulassungsvorgänge. Davon in der Zweigstelle Lauterecken-Wolfstein knapp 4600. Das waren etwa 700 weniger als im Vorjahr. Im Oberen Glantal – auch Schönenberg-Kübelberg hat eine Dependance der Zulassungsstelle – waren es 6420. Auch hier waren, wie im gesamten Kreis, die zahlen rückläufig. Der Grund dürfte Corona sein.