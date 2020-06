Aktuell gibt es im Kreis Kusel keinen am Coronavirus erkrankten Menschen mehr. Auch bei der Corona-Bürgerhotline der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sei eine sinkende Nachfrage festzustellen, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, diese Hotline am Freitag, 12. Juni, einzustellen. Ebenso werde die E-Mail-Adresse buergerinfo@vg-lw.de eingestellt. Bei Fragen stehe die Verwaltung aber nach wie vor unter der gewohnten Servicenummer 06382 7910 oder per E-Mail an info@vg-lw.de zur Verfügung.