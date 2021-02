Christian Sauer wird neuer Büroleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das hat Verbandsbürgermeister Andreas Müller am Donnerstagvormittag mitgeteilt.

Sauer tritt ab März die Nachfolge des bisherigen Büroleiters Hans Feld an, der nach Rockenhausen wechselt. Die Entscheidung für Sauer habe auch die Zustimmung der Beigeordneten und des Personalratsvorsitzenden gefunden, sagte Müller, die bei den Vorstellungsgesprächen mit weiteren sieben Bewerbern, darunter eine Frau, dabei gewesen seien. Sauer habe sich sehr gut präsentiert und genieße größtes Vertrauen.

Mit der Entscheidung für Sauer, zuletzt Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und stellvertretender Büroleiter, ist ein nahtloser Übergang in der Büroleitung der Verwaltung gewährleistet. Dem 45-Jährigen, der seit 1999 bei der Verbandsgemeinde Wolfstein und im Zuge der Verwaltungsreform später in der fusionierten Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein in verantwortlichen Positionen tätig war, stünden arbeitsreiche Monate bevor, sagte Müller. Sauer verfüge über genügend Erfahrung, Elan und Fähigkeiten, um ab März den kompletten Dienstbetrieb verantwortlich zu führen.

Müller will mit der Entscheidung für Sauer auch ein Zeichen setzen für eine Umstrukturierung in der Verwaltung. Ein Generationswechsel sei eingeleitet, in dem verantwortliche Positionen bereits mit fähigen, jungen Mitarbeitern besetzt worden seien. Diese Verjüngungsstrategie werde er konsequent vorantreiben, sagte Müller.