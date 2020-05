Ein Motorradhelm ist aus einem Gartenhäuschen in der VG Lauterecken-Wolfstein mitgenommen worden. Wo und wann genau das passierte, hat die Polizei aber nicht mitgeteilt. Was die Ordnungshüter aber berichten: Der Täter sei durch das Fenster in das Gebäude eingestiegen. In der Hütte seien außerdem ein Paket Schrauben und eine Flasche altes Motorenöl verteilt worden. Die Polizei vermutet, dass der frühere Lebensgefährte der Geschädigten seinen eigenen Helm geholt hatte – und bei der Gelegenheit in dem Gartenhäuschen randalierte.