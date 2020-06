Nicht mehr weiterfahren durfte ein Lasterfahrer, den die Polizei am Samstagnachmittag auf der A 62 bei Reichweiler gestoppt hatte. Der Wagen war den Beamten wegen seiner Beladung aufgefallen. Auf der offenen Ladefläche stand die Fahrerkabine eines anderen Lasters, die seitlich über die Bordwand hinausragte. Gesichert war das Teil lediglich mit einem Spanngurt – in völlig unzulässiger Weise, wie es im Polizeibericht heißt. Außerdem stellten die Beamten diverse Sicherheitsmängel am Fahrzeug fest, so dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen war. Die Sicherheitsmängel führten auch unmittelbar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.