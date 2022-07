Einen mutmaßlichen Drogensünder hat die Polizei am Mittwochabend in Lauterecken aus dem Verkehr gezogen. Wie die Veldenz-Inspektion mitteilt, hatte eine Streife den 25-Jährigen kontrolliert, als er am Steuer seines Autos in der Saarbrücker Straße unterwegs war.

Laut Polizei ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, daraufhin war eine Blutprobe fällig. Sein Auto musste der Mann stehen lassen, eine Strafanzeige wird wohl folgen.