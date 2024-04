Am Freitagmittag, zwischen 12 und 13 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße in Lauterecken zu einer Verkehrsunfallflucht. Darüber informiert die Polizei. Ein weißer Lastwagen, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, offensichtlich im Vorbeifahren, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lauterecken unter Telefon 06382 9110 zu melden.