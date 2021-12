Die Lauterecker Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem Autofahrer, der am späten Freitagnachmittag einen anderen Wagen beschädigt und sich anschließend einfach von der Unfallstelle entfernt hat. Wie die Ordnungshüter berichten, hatte die Besitzerin eines dunkelroten Toyota ihr Fahrzeug in der Karl-Keller-Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der linken Heckseite fest. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte es sich bei dessen Fahrzeug aber um einen helles beziehungsweise silbernes Auto handeln. Der Unfall müsse sich zwischen 17 und 17.30 Uhr ereignet haben. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizei zu melden