Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend an der engen Abzweigung der Hauptstraße in die Bergstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei gegen den unfallflüchtigen Fahrer. Wie die Ordnungshüter berichten, konnte die Fahrerin des bei dem Unfall beschädigten Wagens der Polizei einen Teil des Kennzeichens des Unfallverursachers nennen. Der Fahrer des dunkelroten Ford Focus sei in Richtung der Glanbrücke vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe an der Unfallstelle den Außenspiegel des ihm entgegenkommenden Autos touchiert. Bei der Polizei habe sich der geflüchtete Autofahrer noch nicht gemeldet. „Trotz der erfolgversprechenden Ermittlungsansätze“ rät die Polizei dem Fahrer aber eindringlich, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.