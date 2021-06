Vermutlich war es fehlender Sicherheitsabstand, weswegen es am Sonntagvormittag bei Lauterecken zu einem Unfall mit vier gestürzten Motorradfahrern kam. Ein 51-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei sehr schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße 270 war zwischen den Abzweigungen nach Hausweiler und auf die B 420 mehr als vier Stunden gesperrt.

Zum Unfall kam es gegen 10.25 Uhr: Acht Krafträder, ein Motorradfahrergruppe, kamen aus Richtung Idar-Oberstein gefahren. Der Fahrer an der Spitze der Gruppe bog nach rechts in die Einmündung „Auf Röth“ ab. Dann fehlte, so vermutet die Polizei, der Sicherheitsabstand und die restlichen Motorräder fuhren aufeinander auf. Vier Fahrer kamen zu Fall, zwei erlitten lediglich leichte, zwei jedoch schwere Verletzungen. Um circa 14.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.