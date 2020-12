Unbekannte sind in den städtischen Bauhof in Lauterecken eingebrochen und haben Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Zugangstür des Bauhofs in der Bahnhofstraße im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem eine Akku-Säge, ein Akku-Schlagschrauber sowie zwei Ratschen-Sätze entwendet. Die exakte Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Die Polizei ermittelt.