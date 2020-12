„Die Zahl der Einbrüche nimmt erfahrungsgemäß gegen Ende eines Jahres stets zu“, weiß die Polizei zu berichten. Dies hätten nun auch Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Meisenheim feststellen müssen, teilte am Wochenende die Polizeiinspektion Lauterecken mit. Unbekannte Täter haben den Wertstoffhof der Glantal-Stadt an der B 420 heimgesucht und eine Kehrmaschine entwendet. Der Einbruchdiebstahl muss sich zwischen Dienstagnachmittag und Freitagmorgen ereignet haben. Um an die benzinbetriebene Maschine zu gelangen, mussten die Täter einen Lagercontainer knacken. Um sie abzutransportieren, müssten sie ein größeres Fahrzeug verwendet haben, so die Lauterecker Polizei weiter. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, Hinweise sind erbeten an die Inspektion in der Veldenzstadt unter der Telefonnummer 06382 9110.