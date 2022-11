Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte am Veldenzplatz in Lauterecken eingebrochen und haben Bargeld aus Spielautomaten und der Kasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher um 2.44 Uhr gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Gaststätte. Die genaue Tatzeit konnte laut Polizei anhand von Aufzeichnungen festgestellt werden. Anschließend brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf. Mit Bargeld aus der Kasse und dem Geld aus den Automaten verließen sie die Gaststätte. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.