11.500 Besucher. So wenige Badegäste wie nie in der Geschichte des Freibads Waldmohr. Wegen Corona, des schlechten Wetters und der kurzen Saison. Mehr Badegäste erhofft sich die VG-Verwaltung Oberes Glantal vom Umbau. Wann dieser startet und welche Details bekannt sind, fassen wir hier zusammen.

Warum wird das Freibad überhaupt saniert?

Das 1972 in Betrieb genommene Bad ist in die Jahre gekommen: Die Folien in den Becken sind in schlechtem Zustand, die Badewasseraufbereitung entspricht