Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Max Kirschbaum heißt der Sieger des zwölften Ultra-Trails am Pfingstsamstag in Reichweiler. In 6:27,34 Stunden bewältigte der 36-Jährige die Strecke und war damit gut eine Stunde schneller als der Zweitplatzierte.

Pünktlich um acht Uhr starteten 80 Läufer am Dorfgemeinschaftshaus. Streckeninitiator Eric Tuerlings gab den Startschuss. „Es hätten einige Anmeldungen mehr sein können“,