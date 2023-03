Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen unberechenbar. Bei milden Temperaturen gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Dauerhaft trockenes Frühlingswetter ist vorerst nicht in Sicht.

Ein Tief über dem Atlantik transportiert in den kommenden Tagen weitere Schlechtwettergebiete in unsere Region. Die Temperaturen bleiben dabei vorfrühlingshaft. Bis Anfang nächster Woche schwenkt das umfangreiche Tiefdruckgebiet mit seinen vielen Einzelzellen über Skandinavien und Mitteleuropa hinweg in Richtung Osten. Auf seiner Rückseite wird nochmals kühle Polarluft angezapft, sodass sich in unserer Region von Sonntag und Montag nochmals Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Regentropfen mischen können.

Nicht vergessen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt die Sommerzeit, die Uhren werden eine Stunde vorgestellt.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kleineren Lücken, durch die die Sonne hindurch spitzelt, dominieren tagsüber dichte Wolken. Aus diesen Wolken fällt immer wieder etwas Regen, örtlich sind auch kürzere Schauer möglich. Die Temperaturen liegen im milden zweistelligen Bereich. Der Wind kann zwischendurch auffrischen.

Freitag: An diesem Tag wird die Region von einer Regenzone überquert. Am Nachmittag stellt sich Aprilwetter ein: Kurze Aufheiterungen und dicke Schauerwolken wechseln sich ab. Örtlich kann es dabei auch blitzen und donnern. Der Wind weht recht böig. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert.

Samstag: Bei zunächst lebhaftem Wind fällt aus kompakten Wolken weiterer Regen oder Schauer. Die Temperaturen gehen dabei leicht zurück. Zum späten Nachmittag oder Abend beruhigt sich das Wetter etwas. Die Wolkendecke bekommt größere Lücken.

Sonntag: Von Frankreich her rücken erneut dichte Wolken heran. Bereits am Vormittag setzt teilweise starker Regen ein. Die Temperaturen werden dabei etwas nach unten gedrückt.

Weiterer Trend

Am Montag können sich in der noch kühlen Polarluft bei einigen auftretenden Niederschlägen Schneeflocken und Graupelkörner unter die Tropfen mischen.

Am Dienstag sorgt ein Zwischenhoch für freundlicheres Wetter, bevor uns zur Wochenmitte voraussichtlich wieder ein weiteres Störungsgebiet mit etwas Regen überquert.