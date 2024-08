Es war mal wieder der Wurm drin. Der TuS Schönenberg verspielte vergangene Woche in Kaiserslautern eine 2:0-Führung und fuhr letztlich mit leeren Händen heim. Lange Zeit sah es nach dem ersten Dreier in der laufenden Bezirksligasaison aus. Doch ab der 75. Minute kam alles ganz anders. Am Samstag (16 Uhr) gilt es, gegen Gundersweiler die Ruhe zu bewahren und eine gute Leistung über die volle Spieldauer abzurufen.

„Ich bin nicht der Einzige, der ein paar Tage schlecht geschlafen hat“, erklärt Timmy Weis, der Spielleiter des TuS Schönenberg, über die Situation nach der Partie gegen die FCK-Portugiesen. Seine Mannschaft war eigentlich gut im Spiel. Und Nils Eckfelder markierte beide Tore zur 2:0-Führung. „Wir haben 70 Minuten lang gut gespielt und haben auch verdient geführt“, blickt der Spielleiter zurück. Doch dann bekamen die FCK-Portugiesen nach zwei guten Aktionen Oberwasser. Und mit einer guten Portion Moral vermiesten die Lautrer den Schönenbergern die Auswärtsreise. Eiskalt netzten die individuell starken FCK-Portugiesen drei Tore in einer Viertelstunde Spielzeit ein.

„Das hat echt weh getan. Ich glaube, dass mit einem Unentschieden beide auch hätten leben können“, beendet Weis seinen Rückblick. In freundschaftlichem Tone hieß es nach Abpfiff aus dem Lautrer Lager mit einer guten Portion Humor: „Ihr sinn so bled.“ Doch damit können die Schönenberger umgehen. „Er hatte einfach recht“, erklärt Weis ehrlich.

Gegner noch ein Unbekannter

Am Samstag gegen den SV Gundersweiler geht der TuS Spielleiter wieder von einem der sogenannten Sechs-Punkte-Spiele aus. Wirklich bekannt ist der Gegner den Schönenbergern nicht. Einige TuS-Anhänger verfolgten lediglich die Gundersweiler Relegationsspiele. Immerhin sei die Partie gegen die FCK-Portugiesen inzwischen wieder aufgearbeitet worden. „Die Mannschaft hat gut trainiert, hat sich nach Lautern geschüttelt und ist motiviert. Jetzt geht es darum, gegen Gundersweiler das Beste rauszuholen“, blickt Weis zuversichtlich nach vorne.