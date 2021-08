In Gries wird Kerwe gefeiert. Halb so wild wie gewohnt, aber immerhin. Damit nun am Samstagabend die Sportheim-Sause umso turbulenter gerät, wollen die Gastgeber vom TuS Gries selbstredend ihr Kerwespiel gewinnen. Zum C-Klassen-Duell kommt der SV Hefersweiler.

Irgendjemand muss ja die Arbeit machen – meist sind es dieselben. Und so hat sich denn gestern auch wieder Harald Rensch im Grieser Sportheim eingefunden. „Der Vorstand ist dabei, die Theke zu putzen“, informierte Rensch zur Lage der Dinge. Die Zeit drängt, die „Grieser Kerb“ rückt näher. Die wird, gebremst vom Virus, zwar weitaus weniger turbulent werden als gewohnt. Trotzdem: Weil am Samstagabend die Grieser im Sportheim nach Spielschluss gerne einen draufmachen wollen, hat die Clubspitze am Donnerstagnachmittag noch mal kräftig anpacken müssen.

Mittendrin statt nur dabei: Julian Schöfer. Der pandemischen Auswirkungen wegen beinahe unbemerkt, ist der inzwischen 33-Jährige schon vor geraumer Zeit zum TuS Gries gewechselt. Und, kaum mit von der Vereinspartie, auch schon in die Vorstandsetage aufgerückt. Deshalb auch der Arbeitseinsatz.

Innenverteidiger von Format

Seit Rundenbeginn ist Schöfer für den TuS am Ball, hat mithin erst zwei Partien absolvieren können. Weitaus länger als das Virus tobt, hat Schöfer zuvor beim Fußball nur zuschauen können. Vielerlei Verletzungen haben den Schönenberger geplagt. „Ich hab’ mir jetzt mal die Kreuzbänder machen lassen. Hilft.“ Verletzungen haben den früheren Innenverteidiger von Format lange auf die Wartebank gedrückt. Inzwischen sei er frei von Beschwerden – und bereit, einen Neubeginn zu starten.

Vom Vermögen her hätte der frühere Kapitän des TuS Schönenberg in der C-Klasse eigentlich nichts verloren. „Da gibt es aber noch mehr, für die das gilt. Außerdem bin ich ja nicht mehr der Jüngste“, sagt der aus Schönenberg stammende Wahl-Grieser, der sich seiner Lebensgefährtin wegen jetzt jenseits des Sees zu Hause fühlt.

Grieser Team vorne hui

Am vergangenen Wochenende hat Schöfer am angestammten Platz in der Abwehrzentrale agiert. Die 0:1-Niederlage beim SGV Elschbach hat er nicht verhindern können. „Wir waren aber auch schlecht“, sagt Schöfer ganz offen. So blieb es vorerst bei den drei Punkten, die der TuS zum Saisonauftakt in der C-Klasse Gruppe A1 eingeheimst hat. Zum Start und mithin bei Schöfers Debüt gab’s ein kleines Torfestival. Das 5:0 aber kam gegen die in dieser Saison offenbar wieder Niveau gesunkenen US-Soccer-Boys zustande. Mithin ein Muster ohne großen Wert. Die Standortbestimmung fällt in Gries daher noch schwer.

Dreifach beim Einstand getroffen

Schöfer darf man im Grunde als Neuzugang zählen. Ein weiterer Neuer hat beim Auftaktsieg mächtig zugelangt: Jeremy Bäcker traf zum Einstand gleich mal dreifach. Der Grieser „Königs-Transfer“ kam zu Saisonbeginn von Celtic Worms zum TuS. Ablösesumme? Überschaubar, wie Julian Schöfer beim Scherzen einräumt. Die Erklärung ist einfach: Bäcker ist vor Ort verwurzelt, hat allein aus beruflichen Gründen Zeit am Rhein verbracht und deshalb auch dort gekickt.

Mit verstörend starker Präsenz

Auch er ist sicherlich eine Verstärkung der Truppe, die ihre Galionsfigur auf der sportlichen Brücke weiß: Roman Stiller braucht eigentlich nur anwesend zu sein, schon steht der Spielertrainer mit seiner Wucht im Mittelpunkt. Stiller regiert mit verstörend starker Präsenz im Mittelfeld. Läuft’s mal bei ihm nicht, stockt der Fluss in der gesamten Mannschaft. Klappt’s, kann der TuS seine Offensivqualitäten ausspielen. „Nach vorne geht bei uns einiges“, sieht auch Schöfer die Stärken im Spiel nach vorne.

Reichlich Hiebe bekommen

Die sollen nun auch am Samstag den Ausschlag geben. Denn klar ist: Zur Kerwe soll ein Sieg her. „Gewinnen – und fertig“, formuliert es Schöfer. Zu Gast ist der SV Hefersweiler, der mit einem Derby-Sieg beim SV Kaulbach-Kreimbach stark gestartet war, das katastrophale Saisonfragment vom Herbst 2020 vergessen zu machen schien. Vor Wochenfrist kam der Rückschlag: Die Hefersweilerer bekamen im eigenen Kerwespiel gegen die SpVgg Welchweiler reichlich Hiebe und verloren mit 1:5. Ein ähnliches Ergebnis zugunsten seiner Farben – das würde Rensch, Schöfer und dem TuS-Team sicherlich gut schmecken. Sicherlich bis zum Montagsfrühschoppen.

Spiele im Überblick

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern A1:TuS Gries - SV Hefersweiler (Sa, 17), SG Pfeffelbach/Konken - SpVgg Glanbrücken, SpVgg Welchweiler - SG Schrollbach/Rehweiler, SV Kaulbach-Kreimbach - SV Neumühle, US Youth Soccer Europe - SGV Elschbach (alle So, 15).

