Lange ist drum gezittert worden, nun steht es fest: Das Bosenbacher Freibad wird auch in dieser Saison seine Türen für Badegäste öffnen. Das erklärte Bosenbachs Ortsbürgermeister Martin Volles am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Erleichterung sei groß, sagte der Ortschef. Schließlich sah die Situation in Sachen Schwimmbadöffnung Ende vergangenen Jahres noch alles andere als rosig aus: Um sowohl das Bürgerhaus als auch das Schwimmbad weiterbetreiben zu können, stehe eine Verdrei- bis Vervierfachung der Grundsteuer B im Raum, hatte die Bosenbacher Ortsspitze Ende vergangenen Jahres argumentiert, als der Ortsgemeinderat geschlossen zurückgetreten war. Grund war die finanzielle Lage der Kommunen insgesamt und vor Ort im Besonderen. Volles und beide Beigeordnete erklärten allerdings, vorläufig im Amt zu bleiben, um ein angefangenes Projekt, die Bürgerhaus-Sanierung, voranzubringen.

Mitte März gab es ein Gespräch zwischen einer Delegation um Landrat Otto Rubly (CDU) und Innen-Staatssekretärin Simone Schneider (SPD) in Bosenbach. Thema war die desaströse Haushaltslage fast aller Gemeinden im Kreis. Das Ergebnis verkündete der Kreis einige Tage später: Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung wird defizitären Gemeinde-Haushalten ihren Segen erteilen, wenn der Hebesatz für die Grundsteuer B die Marke von 600 Prozentpunkten erreicht hat. Bis dahin lag die „Kuseler Deckelung“ bei 800 Hebesatz-Punkten.

Montags bleibt das Freibad zu

Im Falle Bosenbachs werde der Hebesatz wohl bei 650 Punkten landen – „aufgrund der hohen freiwilligen Ausgaben“, erklärt Volles mit Blick auch auf das Bad. Geplant ist die Öffnung des Freibads, das im vergangenen Jahr 90-jähriges Bestehen gefeiert hat, für den 18. Mai, wenn auch die Freibäder in Kusel und Altenglan ihre Türen öffnen. „Bei uns ist das allerdings unter Vorbehalt“, erklärt der Ortsbürgermeister, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung sechs Nachrücker verpflichtete, die die nötigsten Themen noch anpacken wollen. Schließlich müssten vor der Öffnung noch einige Arbeiten vor allem an der Technik erledigt werden. Volles zufolge muss der Containerboden saniert werden. Zudem sollen die Becken einen neuen Anstrich erhalten. Die Pumpen seien bereits in der Winterpause überholt worden – dank des Fördervereins, der sämtliche Kosten übernommen habe.

Was sich in dieser Saison im Freibad ändert: Es wird wieder ein Ruhetag (Montag) eingeführt. Um Kosten zu reduzieren, könne der Rettungsschwimmer, der im vergangenen Sommer in Bosenbach mitmischte, in dieser Saison nicht beschäftigt werden. Er werde zunächst vom Kuseler Schwimmbad übernommen.