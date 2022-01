Die Arbeitslosenzahlen im Kreis Kusel und der Westpfalz liegen unter dem Vorkrisenniveau. Es sind mehr Menschen in Arbeit und deutlich mehr Stellen offen als vor einem Jahr.

Im Kreis waren im Dezember 1543 Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur für Arbeit zusammen mit dem Jobcenter mitteilt, waren das 22 (1,4 Prozent) mehr als im November. Die Arbeitsagentur spricht vom saisonalen Effekt, nachdem in den vergangenen Monaten die Arbeitslosenzahlen rückläufig waren. Der Vergleich zum Vorjahr: Im Dezember 2021 waren im Kreis 226 Menschen weniger als 2020 arbeitslos, was 12,8 Prozent entspricht.

Die Zahlen im Kreis decken sich mit dem anhaltend positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt in der gesamten Westpfalz. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, zu der auch der Landkreis Kusel gehört, zählte im Dezember 15.646 Arbeitslose, 11,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Kreis steht also mit 12,8 Prozent vergleichsweise noch besser da. Die Arbeitslosenzahl in der Westpfalz lag unter dem Vorkrisenniveau, betont die Arbeitsagentur.

Höchstwert bei offenen Stellen

Während für die Westpfalz eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent zum Jahreswechsel ausgewiesen ist (0,7 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr), liegt sie im Kreis Kusel bei 4,2 Prozent. Leicht gestiegen im Vergleich zum November mit 4,1 Prozent, jedoch im Vergleich zu Dezember 2020 um 0,5 Prozentpunkte niedriger.

„Wiederum übertraf die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen den Höchstwert“, informiert Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit. Zum Stichtag seien 68 offene Stellen von Arbeitgebern aus dem Kreis Kusel gemeldet worden, zum Jahresende waren 509 Stellen offen. Insgesamt wurden in der Westpfalz 1056 freie Stellen im Dezember gemeldet, der Gesamtbestand an offenen Arbeitsstellen ist um 224 auf 6570 gestiegen.

Zahl der Beschäftigten steigend

Die Agentur für Arbeit hat auch die Beschäftigten-Zahlen ausgewertet: Mitte des Jahres 2021 waren 166.405 Menschen in der Region sozialversicherungspflichtig beschäftigt – 0,2 Prozent (292) mehr als im ersten Quartal und 1,4 Prozent (2270) mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2020.