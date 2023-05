Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange hatte es in den Wäldern nicht geregnet. Dann kam kurz viel Niederschlag, was auch nicht gut für die Böden war. Forstamtsleiterin Gabi Kleinhempel will zielgerichtet nachpflanzen.

Vor allem die Buche leidet unter der zunehmenden Trockenheit. Wie es um den Laubbaum im Kreis genau bestellt ist, will die Chefin der Förster am 30. Juni bei einem Treffen der neun Revierleiter klären: