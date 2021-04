Die evangelische Kirchengemeinde Waldmohr trauert um ihren Pfarrer Marcel Spitz. Der Theologe starb überraschend am Mittwoch im Alter von nur 30 Jahren, bestätigte das Protestantische Dekanat in Homburg. „Wir sind tief bestürzt und unendlich traurig“, sagte die stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende, Judith Collet, der RHEINPFALZ. Spitz stammte aus Kaiserslautern-Dansenberg und studierte Theologie in Mainz. Nach dem Vikariat in Ludwigshafen trat er seine erste Pfarrstelle im März 2019 in Waldmohr an, wo er für rund 2000 Gemeindemitglieder zuständig war.