Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Was Gescheites“ soll es werden, was eine neu zusammengesetzte vierköpfige Gruppe bei der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein touristisch auf die Beine stellen will. Noch steht alles am Anfang, Zusammenarbeit sei erwünscht, der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt.

Das betonte Bürgermeister Andreas Müller in der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschusses. Dort stellte die Sachgebietsgruppe um Leiter Christian Sauer ihre