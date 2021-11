Das ehrenamtlich betriebene Testzentrum in Lauterecken wird ab sofort geschlossen. Das teilt Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis am Montagnachmittag mit. Eigentlich war geplant gewesen, wegen stark zurückgegangener Besucherzahlen das Angebot von zwei auf einen Tag zu reduzieren und nur noch am Freitag gegen Abend zu öffnen. Oft sei nur eine Person gekommen, erklärt Steinhauer-Theis die Entscheidung. Das Team aus Ehrenamtlichen stehe jedoch bei politisch geänderten Regeln wieder zur Verfügung.