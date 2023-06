Die Trockenheit geht weiter. Ende der Woche kann das Thermometer die 30-Grad-Marke erreichen. Für den Garten gilt: weiter gießen. Für die Haut: kräftig eincremen.

Bis zum Freitag sollte sich an der gegenwärtigen Wetterlage nichts ändern. Ursache dafür ist das blockierende und mächtige Hochdruckgebiet über dem Atlantik. Es verlagert sich ganz allmählich über das Nordmeer nach Skandinavien und schickt uns mit nordöstlicher Strömung weiterhin trockene und warme Festland-Luft. Erst am Wochenende könnten schwache Störungsgebiete von Frankreich her lokale Regengüsse und Gewitter auslösen. Bis es soweit ist, nimmt die Waldbrandgefahr in unserer Region weiter zu.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit blauem Himmel und viel Sonnenschein. Dazu wird es bis zum Nachmittag frühsommerlich warm. Der gelegentlich etwas auffrischende Nordostwind sorgt für wohltuende Erfrischung.

Dienstag: Es scheint zeitweise die Sonne und heizt die Luft nach kühlem Beginn wieder tüchtig auf. Dann können sich Quellwolken bilden, die jedoch insgesamt harmlos bleiben, aber hin und wieder Schatten spenden.

Mittwoch: Nach erfrischender Nacht werden mit kräftiger Sonneneinstrahlung wieder Quellwolken gebildet, die zwischendurch etwas Schatten spenden. Für örtliche Schauer reicht es aber nicht aus. Die Tagestemperaturen steigen noch etwas an.

Donnerstag (Fronleichnam): Auch am Feiertag setzt sich das freundliche und sommerliche Wetter fort. Die meisten Wolken lösen sich auf, so dass die Sonne nahezu wieder ungehindert strahlen kann.

Weiterer Trend

Am Brückentag ziehen dünne Schleierwolken übers Land, sonst ändert sich noch wenig. Die Tageshöchsttemperaturen können bis 30 Grad klettern.

Am Samstag und Sonntag wechseln sich in schwül-warmer Sommerluft Sonne und einige Schauer- oder Gewitterwolken miteinander ab.