Gut ein Viertel der Wahlberechtigten im Landkreis Kusel jongliert noch mit den Kreuzchen. Dies – und einiges mehr – hat die Telefonumfrage im Auftrag der RHEINPFALZ aufgezeigt. Die Unentschlossenheit der Wähler motiviert all jene, die um Stimmen ringen, im Wahlkampf-Endspurt Gas zu geben. Was lesen die Kreistags-Bewerber noch so heraus?

Wohin mit den Kreuzchen? Die Telefonumfrage im Auftrag der RHEINPFALZ hat – unter anderem – ein Bild davon vermittelt, wie sich die Stimmen am 9. Juni verteilen könnten.