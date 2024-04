Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tanzen hält jung und fit, macht Spaß, fordert nicht nur den Körper sondern auch den Geist und hilft Paaren, sich noch mal ganz anders kennenzulernen und aufeinander einzulassen. Diese Theorie stellt Tanzlehrerin Corinna Bettinger auf.

„Beim Tanzen hat der Mann das Sagen“, wirft Corinna Bettinger in den Raum und Horst Bullacher, der Vorsitzende des TV Waldmohr, grinst. Er liebt den Unterricht in der Turnhalle am Jahnplatz,