Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Krieg in der Ukraine macht seit Tagen über Landesgrenzen und Generationen hinweg betroffen. Mit Fragen und Gedanken sollte aber niemand alleine bleiben, findet Schulpfarrerin Myrielle Müller. Deswegen hat sie einen Tag des Friedens am Veldenz-Gymnasium in Lauterecken initiiert.

„Hevenu shalom alechem! - Wir wollen Frieden für alle!“, steht in hebräischer Schrift auf einer weißen Papiertaube. Aufgeklebt wurde sie auf einen blau-gelben Hintergrund - die